Мажоритарники частіше використовують благодійні фонди для "засівання" округу

У деклараціях депутатів за 2017 рік Громадський рух ЧЕСНО нарахував 94 благодійні організації, які належать 80-ти парламентарям. Зокрема, серед них 47 мажоритарників, які мають 53 благодійні організації та 33 списочники з 41-м благодійним фондом.

Про це йдеться у статті "Зійшла "Манна Небесна": як нардепи засипають виборців подарунками" Громадського руху ЧЕСНО.

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Найбільше благодійних фондів у нардепа від БПП Василя Брензовича із Закарпаття, який очолює "Партію угорців України".

По три благодійні фонди задекларували нардепи-мажоритарники з "Волі народу" Вячеслав Богуслаєв і Сергій Шахов.

По два благодійні фонди у семи депутатів – Оксани Білозір, Андрія Деркача, Леоніда Козаченка, Олега Ляшка, Анатолія Матвієнка, Борислава Розенблата і Олександра Фельдмана.

Загалом, 231 нардеп вніс відомості про наявність 473-х громадських організацій – через членство або статус в правлінні.

Також опубліковано повний список нардепів із благодійними фондами.

Зі списком у таблиці можна ознайомитися за посиланням.

Громадських рух ЧЕСНО збирає інформацію про подарунки українцям від народних депутатів. Зі світлинами можна ознайомитися в "Альбомі для різної жесті" на Фейсбуці.

Якщо Ви бачите або самі отримали подарунки від нардепів – висилайте нам в особисті повідомлення на сторінку фейсбук.