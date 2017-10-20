Політичні бобіки: Як депутати виборчу реформу провалили

Вечірнє засідання Верховної Ради 19 жовтня видалося врожайним на скандали, звинувачення та з’ясування стосунків. А все – через 3 виборчі законопроекти, які нардепи так і не спромоглися проголосувати.

"Політичні бобіки", "посіпаки", сексизм і навіть інтимні стосунки у парламенті. Замість того, щоби продуктивно завершити робочий день, депутати весь вечір вправлялися у красномовстві.

Вони знають, як український електорат любить красиві слова й обіцянки.

Але ефективності від обранців для країни – нуль.

Після годинних суперечок, нардепи провалили голосування за 3 законопроекти про виборчу реформу. Перший реальний шанс усунути змішану виборчу систему Януковича зазнав фіаско.

Та якщо з результативністю в народних обранців проблеми, то зі словарним запасом – аж занадто добре.

Громадський рух ЧЕСНО вивчив стенограму вчорашньої сесії і представляє топ-"перли" депутатів під час обговорення виборчої реформи.

ГРОМАДСЬКИЙ РУХ ЧЕСНО

16.00. Вечірнє засідання Ради почалося доволі обнадійливо. Спікер парламенту закликав усіх до роботи.

Андрій Парубій, голова Верховної Ради: "Увага! У нас є три законопроекти по виборах: законопроект 1068, доповідач – Мірошниченко Юрій; 1068-1, доповідач – Тимошенко Юлія Володимирівна і 1068-2, доповідач – Чумак Віктор Васильович".

"… я сподіваюсь і переконаний, що ми як і до обіду зможемо їх пройти відповідально, ефективно і головне – результативно".

Але не так сталося, як гадалося. Із перших хвилин засідання в залі почалися суперечки.

Депутат від БПП Олексій Гончаренко звинуватив у маніпуляціях Семена Семенченка: "Тільки що викладено в мережу відео, де народний депутат від "Самопомочі" Семен Семенченко вийшов до людей, і каже їм там на вулиці, що законопроект Левченка (…) навіть не був поставлений на голосування в Раді, що депутати збрехали, не поставили на голосування".

Далі пан Гончаренко спробував пожартувати. Схоже, замість мітингарів під парламентом, він волів би спостерігати дівчат та хлопців із кухлями німецького пива:

"Шановні громадяни України! Ви всі є свідками того, як свідомо зривається робота Верховної Ради, як брешуть зранку до ночі, як використовують "політичний октоберфест" для того, щоби зривати роботу законодавчого органу. Ну це має припинитися вже".

Те, що вечір не буде результативним, показали вже перші голосування. Дружно не підтримавши проект Постанови № 1776 щодо недоторканності, депутати відправили його покриватися пилом у комітет.

Далі почалися палкі обговорення виборчої реформи.

Андрій Парубій, голова Верховної Ради: "Починаємо розгляд законопроектів. В добрий час, колеги! В добрий час!"

Найемоційнішим противником виборчої реформи виявився депутат-мажоритарник Антон Яценко. І не дивно, адже у Раді посягнули на святе – мажоритарні округи! Щоб захистити змішану виборчу систему, він наважився відкрити інтимні парламентські подробиці.

Антон Яценко, група "Відродження": "У цьому залі є люди, які пройшли по списках. Хтось ішов через авторитет вождя, у нас всі партії вождівського типу, хтось узагалі купував собі мандат, хтось, вибачте, проходив, тому що має добрі інтимні стосунки з кимось і так далі, і так далі. Водії, охоронці і так далі".

Вслід за інтимом, мова зайшла за сексизм.

Заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко поцікавилася у Юрія Мірошниченка, автора законопроекту №1068: "…Як ви ставитесь до введення гендерної квоти?".

Юрій Мірошниченко з "Опозиційного блоку" поспішив запевнити: "…гарантована присутність у списках кандидатів для жінок, я вважаю, абсолютно правильною, я її поділяю".

Ірина Геращенко: "Дякую за роз'яснення. Єдине уточнення. Гендерна квота стосується не жінок, а представників однієї статі, це можуть бути і чоловіки".

Виправити непорозуміння між колегами вирішив Сергій Соболєв з "Батьківщини". Він якраз доповідав по законопроекту №1068-1.

Сергій Соболєв, "Батьківщина": "Пані Ірино, відповідаючи на ваше запитання стосовно гендерної квоти, наш законопроект передбачає, що першим номером списку може бути тільки жінка… (Оплески) і не менше 70 відсотків однієї статі. Ну, це жарт".

Але, схоже, Ірина Геращенко не мала настрою для жартів: "Прошу записатися на запитання до шановного доповідача. Принагідно зазначу, що перший номер у списку обов'язково жінка... Це, вибачте, теж сексизм по відношенню до чоловіків. Ми навряд чи це підтримаємо… Ми тут усі за рівність і до жінок, і до чоловіків".

І тут на дискусійній арені знову з’явився депутат-мажоритарник Антон Яценко, оперуючи знаннями в кінематографі: "… от одразу згадується така українська пословиця гарна останніх часів, що українець мєчтає, щоб не було корупції і щоб кум міг все повирішувати. Навіщо потрібна сьогодні ця перша десятка? Нехай буде лідер, який буде, або яка буде першою, а всі інші нехай пройдуть чистилище виборів прямих і виграють. А не так, що хтось, вибачте, буде прятатись, а хтось буде в дірку дивитись як пам'ятаєте фільм "Джентльмени удачі". А взагалі хочу сказати, що пропозиція до всіх мажоритарників жоден цей закон не підтримувати і завершувати це, як кажуть, "Бобік у Барбоса в гостях" сьогодні".

На підтримку колеги виступив депутат від БПП Володимир Мельниченко. Та й так захопився, що проговорився – пам’ятає, скільки коштують місця у партійних списках! Шкода тільки суму не назвав.

Володимир Мельниченко, Блок Петра Порошенка: "Шановні депутати! У нас же були різні системи: і пропорційні, і мажоритарні, і змішані, але, як кажуть, нічого не міняється. І ви знаєте, що пропорційна система вона більш корупційна. Ми помним, скільки коштувало місце в списку. Так що краще хай ці кошти ідуть на мажоритарні округи, нехай люди отримують горки, нехай люди отримують інші блага, чим партійні каси".

А ось фракції "Батьківщина" дуже сподобалася згадка про "Бобіка в гостях у Барбоса". Чому б не повторити?

Іван Крулько, фракція "Батьківщина": "Знаєте, яка нам потрібна система? Нам потрібна система, яка не буде допускати до цього парламенту цих "політичних бобиків", які за гроші олігархів приходять сюди і працюють".

На завершення дискусії Руслан Сидорович із "Самопомочі" заявив давно відому істину: "…вже навіть дитині зрозуміло, що сьогодні існуюча мажоритарна система – це є система, яка породжує явища гречкосіїв і не забезпечує інтересів громадян".

Щоби підзахриплі депутати трохи відпочили, спікер парламенту призначив голосування за виборчі законопроекти.

Але точити ляси у депутатів вийшло краще, ніж натискати кнопки.

У результаті жоден із 3 проектів закону депутати так і не спромоглися проголосувати, і навіть не знайшли достатньо голосів, аби повернути їх авторам для доопрацювання.

Того вечора виборча реформа в залі парламенту завершилася, практично не почавшись.

Хоча Андрій Парубій налаштований дуже оптимістично: "Колеги, хочу вам повідомити, ми пройшли перший етап виборчої реформи!"

Але чомусь його оптимізм депутати зустріли бурхливим сміхом і криками "Ганьба!".