Зійшла "Манна Небесна": як нардепи засипають виборців подарунками

Народні депутати не соромляться публікувати фото у соцмережах із подарунками для виборців – часто під брендуванням благодійного фонду. Використання благодійних організацій стає вже радше правилом, аніж винятком.

Громадський рух ЧЕСНО дослідив, скільки і які нардепи "засівають" виборців подарунками за допомогою благодійних фондів.

Наступні парламентські вибори мають відбутися 27 жовтня 2019 року. Виборчий процес почнеться за 90 днів до дня голосування – наприкінці липня наступного року. За статтею 70 закону "Про вибори народних депутатів України", агітаційна діяльність може розпочатися вже наступного дня після реєстрації в кандидати.

Тобто, майже за півтора роки від дати публікації цього матеріалу. Але час до моменту початку агіткомпанії – то "біла пляма" в законодавстві.

Юрист Центру демократії та верховенства права Максим Хаврат пояснює, що регулювання у проміжку до моменту реєстрації в кандидати відсутнє.

"Тобто чинні нардепи, які використовують фонди для так званої агітації, до моменту реєстрації кандидатом у депутати не є порушниками і злочинцями", – говорить експерт.

Разом з тим, стаття 160 Кримінального кодексу України говорить, що підкуп виборців подарунками під час офіційних кампаній – це потенційна кримінальна справа.

Тож чи можуть нардепи брендувати свої подарунки назвами благодійних фондів?

Діяльність благодійних фондів визначає Закон України "Про благодійну діяльність і благодійні організації". Так, стаття 4 Закону встановлює обмеження щодо суб’єктів благодійної діяльності:

"Обмеження щодо політичних партій, кандидатів на виборні посади на державній або іншій публічній службі як суб’єктів благодійної діяльності визначаються законами України".

Максим Хаврат говорить, що мова йде про заборону у використанні благодійних організацій в політичній агітації.

"Благодійні організації не мають права надавати благодійну допомогу політичним партіям або від імені політичних партій, а також брати участь у виборчій агітації", – говорить експерт.

Утім на практиці цієї норми не завжди дотримуються. У судовому реєстрі можна знайти судові справи щодо підкупу виборців – але під час виборчої кампанії.

В адміністративній справі 2012 року позивач просив суд визнати факт підкупу виборців кандидатом у народні депутати по одномандатному виборчому округу №176 у вигляді надання громадянам безкоштовних окулярів.

У суді відповідач пояснив, що роздача окулярів відбувалася в рамках соціального проекту "Бачити очима і серцем" за рахунок Харківської обласної організації Фонду "Турбота". Це, на його думку, не може вважатися підкупом. Суд визнав позов необґрунтованим, адже кандидат не сам роздавав подарунки.

Без задоволення також залишився адміністративний позов щодо благодійного фонду "Наш Край" на Рівненщині. Суд встановив, що під час святкування Дня Незалежності в селі Орвяниця – після виступу кандидата в народні депутати особи у футболках фонду роздавали безкоштовну футбольну форму після матчу.

Але вже на майбутній передвиборчій кампанії це свято благодійності може змінитися.

Пленум Вищого адмінсуду у 2016 році зазначив, на що поширюється заборона надання виборцям безоплатно чи на пільгових умовах матеріальних цінностей. Зокрема, під заборону підпадають будь-які благодійні фонди та громадські організації, що надають благодійну допомогу під час виборчого процесу, якщо це прямо пов’язано з конкретним кандидатом у депутати. Така допомога має розцінюватись як підкуп виборців. Особливо, якщо засновниками таких фондів є самі кандидати у депутати.

Щодо фінансів благодійних фондів, то закон зазначає, що доходи і витрати благодійних організацій не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею.

"Проте, благодійні організації можуть поширювати інформацію про осіб благодійників лише якщо такі особи погодились на розголошення відомостей про себе", – пояснює юрист Хаврат.

Хто ж найбільший "благодійник" у Верховній Раді

У деклараціях за 2017 рік серед 423 народних депутатів Верховної Ради 231 нардеп вніс відомості про наявність 473-х громадських організацій – через членство або статус в правлінні. Серед зазначеної кількості ГО ми нарахували 94 благодійні організації, які належать 80-ти нардепам.

Серед них Громадський рух ЧЕСНО нарахував 47 мажоритарників, які мають 53 благодійні організації та 33 списочники з 41-м благодійним фондом.

графіка: чесно

Найбільше благодійних організацій задекларував нардеп від БПП Василь Брензович із Закарпаття, який очолює "Партію угорців України". Він має відношення до чотирьох фондів: "Еган Еде", "КМКС", "Іштвана Сечені" та Закарпатського угорського педагогічного інституту.

За інформацією ЗМІ, основними напрямками роботи організації "Еган Еде" є туризм, сільське господарство та інноваційний розвиток підприємництва. Ще "Еган Еде" компенсує на конкурсній основі плату за виготовлення документації по земельних ділянках.

Другий фонд Брензовича називається "КМКС". Ця абревіатура у перекладі з угорської мови означає Товариство угорської культури "Закарпаття" (ТУК "Закарпаття"). ТУК "Закарпаття" власне і є офіційним засновником цієї благодійної організації.

Ще один Фонд Закарпатського угорського педагогічного інституту є засновником Закарпатського угорського інституту імені Форенці Ракоці ІІ. Інформацію про четвертий фонд "Іштвана Сечені" ЧЕСНО не вдалося знайти.

По три благодійні фонди – задекларували нардепи-мажоритарники з "Волі народу" Вячеслав Богуслаєв і Сергій Шахов.

В інтернеті доступної інформації про діяльність благодійних фондів Богуслаєва "Слов’янський аналітичний центр", "Україна майбутнього" і "Дніпро-Січ" обмаль. ЧЕСНО також не вдалося знайти брендування Богуслаєвим подарунків.

Фото: panoptikon.org

Утім у ЗМІ можна знайти низку публікацій, де регулярно згадуються подарунки і фінансова підтримка нардепа. Так, Богуслав дарував обладнання для пологового будинку, парти в школу, токарні станки, підсвічники і панихідальний стіл у церкву, продуктові набори на 8 березня, за його підтримки проводилися свята для сиріт, друк книг для бібліотек.

За інформацією ЗМІ, за кошти БФ "Дніпро-Січ" було опубліковане українське видання польського дослідження про українців, які рятували поляків від винищення з боку ОУН і УПА.

Якщо Богуслаєв може собі дозволити по своїм грошовим активам спонсорувати три фонди або дарувати подарунки особисто, то у Шахова інша ситуація з декларацією: грошових активів за 2017 рік у нього немає, а з доходів заявлена тільки депутатська зарплата.

Благодійний фонд Шахова у червні 2012 року надавав "благодійну матеріальну допомогу" у розмірі 50 гривень на кожну людину на окрузі кандидата. У 2011 році фонд подарував шість автобусів луганському місту Кадіївці. А у 2017 році фонд нардепа оголосив, що готовий надати 100 тисяч гривень за допомогу у пошуку вбивць депутата Сергія Самарського.

ЧЕСНО не знайшов фактів брендування подарунків благодійним фондом, але на своїй сторінці у соцмережах нардеп Шахов регулярно публікує "звіт про зустрічі з громадою" – фотографії з пакетами-подарунками від "Нашого краю" – для дітей в дитсадочках тощо.



фото зі сторінки сергія шахова у facebook

фото зі сторінки сергія шахова у facebook

По два благодійні фонди у семи депутатів – Оксани Білозір, Андрія Деркача, Леоніда Козаченка, Олега Ляшка, Анатолія Матвієнка, Борислава Розенблата і Олександра Фельдмана.

Голова фракції Олег Ляшко має два фонди – благодійний фонд "Олега Ляшка" і "Українська ідентичність". У ЗМІ та соцмережах вистачає фотодоказів з подарунками від Ляшка, але згадок про фонд не так багато.

Фонд "Українська ідентичність" спонсорував у 2012 році виступ фольклорного ансамблю "Криниці" з Чернігівщини в Українському культурному центрі у Москві; також проводив арт-фестивалі для дітей.

Екс-член фракції "Воля народу" Андрій Деркач має в декларації благодійний фонд Андрія Деркача "Наше майбутнє" і "Серце на долоні".

Деркач сам у соцмережах писав, що благодійний фонд "Наше майбутнє" фінансував програми з медоглядів.

На сайті Деркача вказано, що "Наше майбутнє" закуповує медобладнання, займається екологією, культурою тощо. Ще нардеп допомагає школам, дитсадкам, встановлює дитмайданчики, проводить медогляди, та дарує парти від свого благодійного фонду.

У соцмережах Деркач публікує фото з роздачею подарунків на святого Миколая і на Новий рік в Глухові і містечках навколо. На 8 березня від Деркача жінки отримали грамоти, подарунки, кава-машину, квіти; також він дарував пакети працівникам сільського господарства.

Благодійна діяльність мажоритарника із Харківщини Олександра Фельдмана (Воля Народу), сконцентрована навколо "Фонд Олександра Фельдмана", Oleksandr Feldman Foundation і ГО "Фельдман Еко-Парк", яке опікується одноіменним зоопарком.

Фонд працює в різних напрямках – медицина, освіта тощо, а ось від імені "Фельдман Еко-Парк" на Великдень цього року відвідувачі отримали 50 тисяч пасок.

фото зі сторінки Фонду Олександра Фельдмана

фото зі сторінки Фонду Олександра Фельдмана

Сумнозвісний мажоритарник і фігурант розслідувань НАБУ по бурштиновій справі Борислав Розенблат має дві благодійні організації "Фонд родини Розенблатів" і "Бойове братство кіборгів".

"Фонд родини Розенблатів" регулярно звітує про всі роздані подарунки.

фото зі сторінки "Фонду родини Розенблатів"

фото зі сторінки "Фонду родини Розенблатів"

Цікаво, що інколи нардепи навіть вітають особисто з днями народження. Так, мешканка Одеси отримала подарунок від Олексія Гончаренка, БПП. У святковому пакеті було шампанське, цукерки і свіча.

У коментарі Громадського руху ЧЕСНО Гончаренко сказав, що це його особиста ініціатива і він вітає обраних людей з днями народження.

Позафракційний мажоритарник Олександр Шевченко з Івано-Франківської області на своїй сторінці у фейсбуці регулярно оголошує розіграш призів від свого іменного благодійного фонду. Переможці переважно отримують сертифікати на проживання в "Буковелі" тощо.

На його веб-сайті регулярно публікуються новини про благочинні акції, але реквізитів благодійного фонду у відкритих джерелах ЧЕСНО не знайшов.

Шевченко у 2004-2014 роках був директором "Буковелю". Наразі корпоративних прав у нього немає, але в "Буковелі" він орендує будинок і авто.

Якщо спостерігати за активностями Дмитра Голубова, БПП, то можна побачити, що нардеп часто публікує у своєму фейсбуці фотозвіти, де фігурує його іменний благодійний фонд "Манна Небесна". БФ "Манна Небесна" був зареєстрований у липні 2014 року.

Його в декларації нардепа немає, адже директором виступає інша особа – Дмитро Палпатін, соратник Дмитра Голубова і депутат Одеської міськради.



Квіти і подарунки в пакетиках благодійного фонду до привітання з 8-м березня для ГО "Пересипчанка"

П ривітання "жінок Суворівського" до 8 березня: квіти і накритий стіл

Ще були привітання до 8 березня в Асоціації інвалідів (Суворовськ). Також тільки за цей рік можна знайти відкриття дитячого майданчика на окрузі депутата по вулиці Давида Ойстаха, 1 з подарунками для дітей.

Після Нового року фонд організовував похід дітей в оперний театр на спектакль "Изумрудный город", а перед Новим роком були проведені урочистості в школі №92, новорічні святкування в органі самоорганізації населення "Балтський" і "Пересипчанці", день святого Миколая в дитсадочку "Сонечко", в "Асоціації інвалідів" і "Пересипчанці"; відкриття дитмайданчику у листопаді 2017 року в навчально-виховному комлексі №292, відкриття у вересні 2017 року футбольного поля у дитсадочку "Сказка", а на 1 вересня 2017 року дарував першокласникам рюкзаки.

Забезпечує висвітлення благодійної активності фонду Голубова телеканал "Здоров’я"

Телерадіокомпанія "Здоров’я" давно присутня в декларації нардепа як 100% фірма дружини Анастасії Лашкарьової.

Благодійний фонд Михайла Гаврилюка ("Народний фронт"), переважно займається благодійною допомогою в зоні АТО, підтримкою вуличного спорту та "інтеграцією Сходу і Заходу України". На відміну від більшості нардепів, у фонду Гаврилюка є сайт із зазначеними реквізитами, куди можна перерахувати гроші.

Не оминув БФ і округу Гаврилюка на Київщині. Так, волонтери фонду 29 грудня 2017 року вітали багатодітні сім’ї та сім’ї з дітьми-інвалідами у Гостомелі. Солодощі та теплі речі отримали 100 сімей населеного пункту. У пакунках на них чекали теплі шапки, светри, футболки та інше. Також фонд дарував подарунки до Дня Миколая, вітав дітей-сиріт Київщини, закуповував орфографічні словники.

Привітання від Гаврилюка на новорічні свята

На Київщині відомий своєю благодійністю ще нардеп Руслан Сольвар, БПП. Так, за благодійної підтримки нардепа на його окрузі на Фастівщині, Сквирщині і Макарівщині, виборці могли отримати лампадки з благодатним вогнем.

Привітання від Руслана Сольвара з Великоднем і запрошення на благодатний вогонь

Скрін-шот з особистого сайту політика

На сторінці його персонального сайту у розділі "Благодійність" вказано:

"Зовсім інша справа – Сольвар Руслан Миколайович. Все своє свідоме життя він допомагав людям, безкорисно робив добрі справи, але при цьому ніде їх не афішував і не піарився – навіть благодійний фонд створив тихо та без пафосу".

Цікаво, що благодійного фонду якраз у його декларації немає. Дійсно: керує Благодійним фондом Руслана Сольвара "Разом у майбутнє" Луіза Гойлуханова. Саме цей фонд є спонсором благодійних акцій нардепа.

Благодійний фонд проводив медичні огляди серпні 2017 року у Макарові. Сніг на окрузі нардепа теж розчищали за підтримки фонду Сольвара.



Не пройшов фонд і повз зимових свят: так, на День святого Миколая БФ роздавав подарунки дітям із соціально незахищених категорій, а також вихованцям дошкільних навчальних закладів і обдарованим школярам.

Читати також про тендери, які виграють помічники Сольвара: Мільярди на перевезеннях і путівках. Як заробляють "транспортні" нардепи

В іншого нардепа з "Народного фронту" Дениса Дзензерського задекларований Міжнародний благодійний фонд "Волонтерське об’єднання Крила". У цього фонду теж є сайт, вкладка з реквізитами, а також фінансовий звіт за рік. Фонд дарував подарунки дітям до Нового року, організовував оздоровчі тури для дітей.

Читайте також: Нічого святого. Як політики піарилися на Великдень

#ДеньЗнаньБезПолітики

Причина, чому брендована благодійна діяльність нардепів викликає занепокоєння в активістів, досить проста.

Діапазон голосів, необхідних для перемоги на мажоритарному окрузі в Україні, за даними 2014 року, становить від 1 500 до 70 000 виборців. Як показує практика, активна благодійна діяльність нардепів, роздача подарунків та встановлення дитячих майданчиків здатні підтримувати лояльність такої кількість виборців упродовж перебування обранця на посаді. А під час передвиборчих перегонів така діяльність дає їм суттєві переваги над конкурентами.

Громадських рух ЧЕСНО збирає інформацію про подарунки українцям від народних депутатів. Зі світлинами можна ознайомитися в "Альбомі для різної жесті" на Фейсбуці.

Якщо Ви бачите або самі отримали подарунки від нардепів – висилайте нам в особисті повідомлення на сторінку фейсбук.