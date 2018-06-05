Легше, ніж цукерку відібрати. Як політики використовують дітей для піару

Напередодні виборів діти все частіше з'являються на білбордах та в телевізійній рекламі кандидатів. У міжвиборчий час депутати і чиновники часто відвідують школи, дитячі садочки, а інколи навіть і лікарні.

Приходять вони не з порожніми руками, а з брендованими подарунками. Світлини з таких урочистих заходів потім наповнюють соціальні мережі та газети політиків і партій. Навіщо дорослі вплутують малечу в політичні ігри?

Останнє засідання Кабінету міністрів було доволі незвичним. Поряд із урядовцями важливі політичні питання обговорювали… діти.

Це зовсім не жарт. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман справді запросив на робочу зустріч 20 дітей. У такий оригінальний спосіб він вирішив представити українцям урядові ініціативи щодо захисту прав дітлахів.

Гройсман не вперше публічно демонструє турботу про маленьких українців. Наприклад, нещодавно всіх вразив його екстрений виліт у Черкаси, де масово отруїлися діти.

Можновладці не соромляться використовувати "дитячу тему", щоб завоювати любов та голоси електорату.

Креативний директор рекламного агентства TABASCO Олександр Смірнов каже, що родина і діти завжди були традиційною цінністю українського суспільства. Окрім того, дитина – безпрограшний образ, який викликає у виборців сильні емоції:

"Дитина – це беззахисне, зворушливе створіння, яке одразу ж хочеться приголубити. Щойно виникає така емоція, людина стає емоційно сприятливою, і їй можна "втюхати" практично все, що завгодно".

Президент Петро Порошенко під час відкриття садочків та шкіл у регіонах полюбляє виступати перед дітьми з довгими політичними промовами. При цьому дітлахи, їхні батьки та вихователі вимушені чекати гаранта по кілька годин та слухати його складні монологи про відносини з ЄС і перемоги у реформуванні країни.

Жебрівський, Порошенко та Герасимов перерізають стрічку у Покровську. Фото: АПУ

Якщо довіра суспільства до політиків стрімко падає, то довіра до дітей – була, є і буде, переконаний політтехнолог Тарас Загородній. На підсвідомому рівні виборці уособлюють малечу з чимось справжнім та щирим, тож політики, особливо з проблемною репутацією, не гребують цим користуватися:

"Якщо діти нормально на тебе реагують і демонструють гарну емоцію, то, зазвичай, ця гарна емоція передається на кандидата. Це на тваринному рівні сприймається. Мовляв, якщо діти політика не бояться, значить, він нормальна людина".

ДІТИ АКТУАЛЬНІ ЗАВЖДИ

Діти в політичному піарі – тема далеко не нова. На початку та в середині ХХ століття її найбільш активно використовували в тоталітарних режимах – для пропаганди.

Зокрема, Володимира Леніна часто зображували на політичних плакатах і художніх картинах в оточенні дітей. То він з малечею водить хороводи на свята, то турботливо щось їм розповідає. Саме завдяки дітям і сформувався його образ як "доброго дідуся Леніна".

Використовував дітей для формування позитивного іміджу і Йосип Сталін. На його політичних плакатах бачимо лозунги, які досі успішно використовують політики у всьому світі – про "щасливе дитинство" і "щасливе майбутнє".

Те, що діти – це сильний емоційний образ, розуміли і у фашистській Німеччині. Тому Гітлер також активно використовував у пропаганді дітей.

"Уже тоді соціальні психологи обраховували і розуміли: що більше дітей, то краще сприйматиметься будь-який політик", – розповідає політтехнолог Тарас Загородній.

Не гребує піаритися на дітях і Володимир Путін. Причому робить він це доволі екстравагантно – чого лише варта світлина, де президент Росії цілує маленького хлопчика в живіт.

А от президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив не робити ставку на чужих дітей, адже можна піаритися на власних. Його молодший син Микола з трьох років публічно супроводжує батька на різних заходах, у тому числі – на робочих зустрічах.

У той же час у незмінного білоруського правителя є два старших сини – Дмитро та Віктор. Але саме Лукашенку-молодшому пророчать президентство у спадок від батька. Цього року Миколі Лукашенку виповниться 14.

Фото прес-служби президента Білорусі

ДІТЕЙ ЛЮБЛЯТЬ ВСЮДИ

Утім, використання дітей у політичних кампаніях властиве не тільки для диктаторських режимів. "Дитячу тему" активно експлуатують політики кардинально різних таборів в усьому світі.

Наприклад, важливою частиною іміджу американських президентів-республіканців були сімейні цінності. Чого варта лише родина Бушів. Не відстають від них і демократи. Зокрема, екс-президент США Барак Обама має у своєму портфоліо чимало світлин із дітьми.

Фото: Buzzfeed

Фото: Buzzfeed

Наслідує приклад Обами і харизматичний канадський прем'єр Джастін Трюдо, який послідовно формує репутацію турботливого батька.

Діти були частиною президентської гонки Хіларі Клінтон та Дональда Трампа.

Часто в оточенні дітей можна побачити і канцлера Німеччини Ангелу Меркель. У рамках останньої передвиборчої кампанії вона навіть провела окрему прес-конференцію, на якій питання їй ставили тільки діти.

Спецпроект "Вибори вибори" дослідив, як українські політики використовують дітей для свого іміджу, чи законною є участь малечі в агітації і як реагувати, якщо політик використовує фото вашої дитини без дозволу.



ОБРАЗ СУМЛІННОГО СІМ’ЯНИНА

Як і в Америці, традиційно частиною передвиборчої кампанії українського політика є його родина. Відеоролики та фотографії з дітьми і дружиною мають справити враження, що кандидат – гарний чоловік та батько, поважає родинні цінності, має хорошу репутацію.

Таким чином, політик показує виборцям – я такий же, як і ви. Дивіться, як я дбаю про свою сім'ю – так само буду дбати про країну.

Часто образ політика-сім’янина з'являється в медіа під час традиційних сімейних свят – на Новий рік, Різдво, на Великдень. Наприклад, на телебаченні транслювався ролик народного депутата Олександра Шевченка, який у дружньому родинному колі складав великодній кошик.

Свою прихильність українським великоднім традиціям продемонстрував і мер Львова Андрій Садовий, який вітав українців на фоні своєї родини та дітей, які розмальовують писанки.

"Проведіть це свято з найріднішими в молитві за Україну", – закликав і лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко, готуючи святковий стіл із сім'єю.

ДІТИ = СВІТЛЕ МАЙБУТНЄ ТА МИР

"Поява дітей у рекламі не має бути просто "для галочки", – зауважує креативний директор рекламного агентства TABASCO Олександр Смірнов, – Важливо, яку роль дитина грає в рекламі і яким чином це пов’язано з програмами, меседжами і концепціями, які доносить певний політик".

Часто політики беруть дітей у рекламу, щоб засвідчити: ми йдемо до влади, щоб майбутні покоління жили краще. Мовляв, дивіться – діти щасливі на білбордах, отже – разом із дорослими будуть щасливими, коли ми виграємо вибори.

Ще один меседж, який політики використовують поруч із дітьми, – мир.

"Мы просто обязаны передать нашим детям единую, хлебосольную, а самое главное – мирную Украину", – каже депутат від "Опоблоку" Вадим Новинський у рекламі, присвяченій 9 травня, де двоє школярів несуть квіти до Вічного вогню.

Оточив себе дітьми на рекламному ролику ще один "опоблоківець" Юрій Бойко. У його великодньому привітанні теж робиться акцент на мир, який підсилює присутність радісної малечі.

НІ СВЯТА БЕЗ ДЕПУТАТА

Складно знайти школу, дитячий садочок чи майданчик, де жодного разу не побував депутат – від місцевого до народного. Найчастіше вони приїжджають у гості на свята. Так демонструють свою близькість до людей та ефектно завойовують любов електорату – дарують дітлахам подарунки та роблять світлини на пам’ять.

"Якщо ти турбуєшся про дітей, то про тебе знає вся родина, – каже політтехнолог Тарас Загородній. – Адже інформація про допомогу дитячому садку чи школі одразу ж заходить у сім'ю, яка складається з мінімум 6 чоловік – мама, тато, бабусі і дідусі. Це типова американська технологія, яка до нас прийшла".

Але не всім батькам до вподоби візити депутатів у навчальні заклади.

"Я свою доньку навчила: як тільки якийсь дядя-депутат приходить у дитячий садочок і починає фотографуватися, одразу ж відходь", – розповідає Ірина, мама з Київщини.

Жінка ділиться: депутат-мажоритарник з її округу стабільно під час свят навідується в дитячий садок з побутовою технікою та солодощами. Мама дівчинки усвідомлює, що це типовий піар, але інші батьки лише радіють спільним фотосесіям і не усвідомлюють, що їхню дитину використовують для підвищення політичного рейтингу:

"Мінімум це фото піде на Facebook-сторінку політика, щоб показати, який він "няшний" та милий, і набрати побільше лайків. Не виключено, що таке фото потім використають у газеті або навіть на борді", – каже Ірина.

Дійсно, фотографії з дітлахами з навчальних закладів, фестивалів чи з відкриття різних об’єктів переповнюють соцмережі нардепів. Наведемо кілька свіжих прикладів.

Мажоритарник Дмитро Голубов, який є другим номером у списку найгрошовитіших депутатів Верховної Ради, похизувався відкриттям чотирьох спортивних комплексів при школах. Діти попри те, що шкільний сезон уже закінчився, стали головними героями події.

мажоритарник з одеси дмитро голубов

Ми поцікавилися в прес-секретарки Голубова Олени Фокіної, чи узгоджував нардеп з батьками дітей, що виставлятиме їхні фото в соцмережі.

Вона відповіла, що фото виставлені на повному праві, так як директори шкіл та батьки самі запросили Дмитра Голубова на урочисті відкриття спорткомплексів, висловлювали йому подяку і навіть подарували нардепу медаль.

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"Більше того, я як його помічниця потім надсилаю ці фотографії для всіх бажаючих батьків. Вони навіть дзвонять і просять, бачачи, що їхні діти щось коментували, включити їх у сюжет – і бабусі, і дідусі", – додала Фокіна.

Нардеп Сергій Матвієнков виставив фото з православного дитячого фестивалю під назвою "Озорница", що відбувся в Маріуполі:

"Напутствуя ребят перед началом фестиваля, пожелал успешного прохождения всех испытаний, поздравил с праздником Троицы и завершением учебного года, пожелал отличного летнего отдыха", – написав нардеп.

фото депутата Сергія Матвієнкова з православного дитячого фестивалю під назвою "Озорница"

Харківський нардеп Анатолій Денисенко виставив на своїй сторінці фотографії зі свята останнього дзвоника.

Нардеп-мажоритарник із Київщини Руслан Сольвар узагалі поставив фото з дитиною на аватарку в соцмережі.

мажоритарник руслан сольвар

Діти навіть зізнаються Сольвару в коханні. Зокрема, на відео, яке мешканці його округу записали до дня народження нардепа, є фрагмент із дівчинкою-підлітком, яка каже: "Я люблю Вас і бажаю щастя та здоров'я і всього найкращого!".

Ми кілька разів дзвонили нардепу Сольвару, щоб спитати, чи узгоджував він із батьками появу їхніх дітей на своїй сторінці у Facebook. Але поставити питання нам не вдалося – він, почувши, що дзвонить журналіст, посилався на велику зайнятість і обіцяв передзвонити пізніше. Ми досі чекаємо на коментар нардепа.

Тим паче, нам вдалося знайти батьків дитини, яка присутня на одній з фотографій із Сольваром. М'яко кажучи, вони були вражені, дізнавшись, що їхнє чадо "прикрашає" Facebook політика. Батьки відмовилися коментувати нам цю ситуацію, лише зазначили, що жодних дозволів чи підписів на публікацію фото їхньої дитини вони не надавали.

Руслан сольвар разом з Володимиром шандрою

ЩО КАЖЕ ЗАКОН?

Нечітке українське законодавство створює гарні можливості для політичних маневрів.

Адже згідно з законом України "Про вибори народних депутатів", поки офіційно не оголошена виборча кампанія, подарунки політиків, їхні візити та урочисті заходи в школах, садочках тощо не вважаються виборчою агітацією.

Тому жодних санкцій чи покарань за такий політичний піар немає.

"Хоча всі, звичайно, розуміють, що це таки частина виборчої кампанії", – говорить політтехнолог Тарас Загородній.

Юрист громадського руху ЧЕСНО Максим Хаврат додає, що прямої заборони на використання дітей в агітації в українському законодавстві немає. Водночас кожна людина може бути знята на фото- чи відеоплівку лише за її згодою:

"У випадку з дітьми депутати мають обов'язково питати згоди їхніх батьків на фотозйомку і її публікацію. Така згода може виражатись як у письмовій формі, так і в усній".

І все ж у батьків, чия дитина без згоди потрапила на світлину з політиком, є можливість відстояти свою приватність, наголошує юрист Хаврат: