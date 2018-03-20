У 2005 році майбутній депутат від БПП Дмитро Голубов кілька місяців провів у київському СІЗО. Слідство звинуватило його в незаконних діях з платіжними картками, що вчинила група осіб. Платформою для координації дій став онлайн-форум Carder Planet.

На той час 22-річному Голубову вдалося вийти сухим із води. Спочатку його взяли на поруки нардепи від Партії регіонів Володимир Демьохін і Володимир Макеєнко, а згодом суд визнав фігуранта невинним через "недоведеність його участі в злочинах".

Українську Феміду не переконали покази свідків, а докази від правоохоронних органів США і Кіпру не було взято до уваги.

Сам нардеп ніколи не визнавав себе винним.

У чому ж саме звинувачували Голубова, який нещодавно, уже в статусі нардепа, й сам виступив поручителем мера Одеси Геннадія Труханова, коли до останнього з’явилися претензії в НАБУ?

Київська група кардерів і зв’язок з Дмитром Голубовим

За версією слідства, у 2001-2003 роках сформувалася "київська група" кардерів – осіб, які займаються шахрайством з банківськими картками. Мета – підробка платіжних карток з подальшим перевезенням та збутом за межами Києва. Членами групи були чотири особи.

Серед обвинувачених – уродженець Києва з вищою освітою (скоріше за все, йдеться про Дмитра Остапенка або Андрія Ічетовкіна); стоматолог з міста Ківерці Волинської області (найімовірніше, йдеться про Анатолія Сокола); уродженець Козятина, який працював приватним підприємцем (найімовірніше, йдеться про Руслана Кедися); і мешканець Одеси, консультант заступника голови Одеської облради (йдеться про Дмитра Голубова) Олексія Гончаренка, нині – теж нардепа від БПП.

Інформація з сайту pc.ki.court.gov.ua/fair/

Ініціатор і керівник "київської групи" встановив контакт з групою осіб, зокрема, як вказано в судовому реєстрі, і з Дмитром Голубовим. Ця контактна група осіб-"хакерів" мала б надавати незаконно отриману інформацію з магнітних стрічок, імена власників карток тощо. "Замовлення" (кодовану інформацію з магнітних стрічок) і гроші передавали "київській" групі через WebMoney чи особисто.

Для роботи в 2001-2003 роках "київська група" купила сучасне обладнання – комп’ютери, ембоссер (для нанесення рельєфних символів на картці), термопринтери, лептопи, витратні матеріали, фарбувальні речовини, пластикові заготівки.

Лідер організації підшукав й орендував квартиру в Києві по вулиці Фучика. Також знайшли людину зі знанням комп’ютерної графіки, яка займалася безпосереднім виробництвом карток.

Графіком, найімовірніше, був обвинувачений Богдан Гурський.

Комунікація всередині групи відбувалася через мейли й ICQ з псевдонімами.

Виготовлені карти перевозили за кордон. Кур’єрами були двоє осіб, які працювали провідниками потягу "Київ-Берлін".

За даними судового реєстру, кур’єрськими перевезеннями, найімовірніше, займався обвинувачений Руслан Кедись. Товар також пересилали через фірми DHL, FEDEX під виглядом дисків, журналів тощо.

У судовій справі вказано, що безпосередній виробник отримував по два долари за картку, а найбільш активний учасник групи (скоріше за все, йдеться про Анатолія Сокола, стоматолога) – по 60 доларів.

Гурський виробив 265 карток VISA, American Express, Master Card та інших. Інформацію про виготовлені картки зберігав у файлах на комп’ютері, який вилучила міліція в орендованій зловмисниками квартирі.

До слова, і Богдан Гурський, і Руслан Кедись є фейсбук-друзями Дмитра Голубова.

Хронологія на основі Судового реєстру й інформації ЗМІ.

Колишній агент ФБР Гілберт (E.J. Hilbert), який працював над розслідуванням стосовно Голубова, наголошував, що його участь у злочинній діяльності через Carderplanet.com не раз підтверджували заарештовані особи в Росії, зокрема, кіберзлочинець Роман Вега.

Сам Голубов заперечував будь-які знайомства з Вегою. Під час розслідування в його квартирі не знайшли цифрових доказів, які б свідчили про його незаконну активність онлайн. Три його комп'ютери в київській квартирі нібито навіть ніколи не мали доступу до інтернету.

"Справа безпідставна. Всі інші заарештовані в цій справі свідчили до суду, що вони бачать мене вперше. Жодної кредитки також не було знайдено. Не було також жодних доказів проти мене", – запевняв він.

Гілберт зауважує, що Голубов має рацію, коли каже, що не було знайдено жодних доказів проти нього. За його словами, металеві двері квартири Голубова були армованими, тож агентам довелося прорізати отвір у сусідній стіні. За цей час Голубов мав можливість знищити будь-які докази.

Екс-агент ФБР повідомив, що всю інформацію з комп'ютера Голубова було видалено завдяки пристрою "Раскат". У суді Голубова захищав адвокат Петро Бойко.

Голубов не заперечував, що в нього вдома стояв "Раскат". Утім, стверджував, що купив це обладнання онлайн, щоб перепродати.

"У минулому в Україні було доволі ризиковано тримати всі дані по бізнесу фірм на комп'ютерах. По-перше, податкові інспектори могли конфіскувати комп'ютери. По-друге, конкуренти могли викрити їх і заволодіти бізнесом", – запевняв Голубов.

За його словами, самі правоохоронці використали "Раскат", у результаті чого й знищили дані на жорсткому диску.

"Правоохоронці знайшли пульт дистанційного управління системою "Раскат". Вони вирішили, що пульт був від сигналізації машини і почали клацати по ньому, щоб знайти авто. Але я не мав машини, я чітко сказав, що це пульт від "Раската", про що і повідомив правоохоронцям. Утім, вони не послухали мене і сказали замовкнути. Цілком імовірно, що вони стерли інформацію навмисно…", – писав Голубов виданню Security Fix.

Після обшуку він провів шість місяців у в’язниці, поки згадані вище нардепи від Партії регіонів не взяли його на поруки.

"Чому ви не пишете, що під час обшуку поліція викрала шкіряну куртку, взуття, пенсію бабусі, мобільний телефон, три футболки, дві банки консервованих шпротів і 10 кілограмів сала?", – жалівся Голубов.

Свідки Дмитра Голубова

Слідство стверджує, що Голубов (під псевдонімом Weber, а пізніше Script) є тією особою, з якою встановила зв’язок "київська група" через транснаціональну мережу Carder Planet. На думку слідства, він входив до керівництва Carder Planet.

Допитаний у суді Голубов свою провину не визнав. На його думку, причиною кримінального переслідування є опублікований від його імені в інтернеті втрачений паспорт.

Судовий реєстр так описує позицію Голубова в суді: "Свідчення свідків узагальнені і наповнені спеціальною термінологією, котра йому не зрозуміла і зводиться, що така-то особа є ним, але ніяких доказів цього немає".

Так, слідство говорить про існування "Carder Planet" у 1990-х роках, але на той час, за його словами, він мав лише 12 років (Голубов – 1983 року народження), а комп’ютер у нього начебто з’явився лише наприкінці 2000 року і не був підключений до інтернету.

Обвинувачення щодо Голубова трималося на свідченнях кількох осіб. Їх усі суд відхилив. Серед причин – протилежні свідчення, свідчення під тиском правоохоронців, найчастіше – відсутність можливості верифікації особи.

Наприклад, чотири свідки були працівниками служб безпеки банків. Відтак, суд відмовився приймати їх свідчення, бо вони ідентифікували Голубова за джерелами з інтернету чи з інших невідомих джерел, що, на думку суду, не було достатнім доказом.

Працівники служби безпеки банків стверджували, що вони свого часу отримали копію паспорта Голубова на електрону пошту. Зокрема, один зі свідків серед банківських працівників повідомляв, що вони отримали інформацію про протиправну діяльність Голубова, а також паспорт ще у 1998 році.

Утім, на той час майбутньому нардепу було 15 років, а паспорт в Україні видають у 16.

Згідно з матеріалами суду, ще один свідок заявляв, що первинні свідчення – ще й під псевдонімом – давав під тиском міліції. Ще двоє свідків нібито плуталися в свідченнях – як щодо опису квартири, так і стосовно зовнішності Голубова.

Слідство наводило як докази документи чотирьох очних ставок свідків з Голубовим. Але пізніше їх спростували ті ж самі свідки.

Серед цікавих аргументів слідства, зокрема, листування Script-а англійською в мережі. Щодо англійської, то він володіє лише стандартними виразами і популярними фразами. Окрім того, в томах справи є листування японською, арабською і португальською мовами.

Допитаний на судовому засіданні слідчий вважає, що добути додаткові докази вини Голубова неможливо у зв’язку зі спливом строків давності. Такої ж думки притримуються учасники процесу.

На думку суду, обвинувачення щодо Голубова було неконкретним, оскільки немає інформації про те, як, де і коли він здійснював злочини. Вказано також, що в цій частині досудове слідство не виконало вимог судової колегії з кримінальних справ Київського апеляційного суду від 9 вересня 2010 року.

У результаті, вислухавши аргументи обвинуваченого, слідства і свідків, Солом’янський суд визнав Голубова невинним за недоведеністю його участі у вчиненні злочину. Тоді ж було скасовано особисту поруку.

Суд також повернув обвинуваченому знайдені під час обшуку майже 10 тисяч доларів, телефони Nokia та різні комп’ютерні запчастини й техніку.

Щодо "київської групи", то підсудні чотири особи зверталися до суду з проханням звільнити їх від кримінальної відповідальності на основі закінчення строків давності (стаття 49 Кримінального кодексу). Солом’янський райсуд задовольнив це прохання постановами від 13 квітня 2012 і 28 січня 2013 року.

При цьому представники "київської групи кардерів" свою провину визнали, але в суді стверджували, що не знають, хто такий Голубов.

У судовій історії згадується кримінальна справа Романа Вега, у якого правоохоронці Кіпру і США вилучили комп’ютер з перепискою з Script-ом у мережі. У тому листуванні є свідчення верифікації особи Голубова.

З переписки також можна було зробити висновок про створення і керівництво злочинною групою. Ця ж переписка начебто дозволила притягнути до відповідальності Романа Вега.

Під час процесу суд визнав безпідставним посилання органів досудового слідства на матеріали кримінальних справ ФБР США, Секретної Служби США, Поштової Служби США з зібраними доказами причетності Голубова.

Причина – "надані матеріали мають загальних характер і не містять конкретних даних про причетність Голубова до організації підробок вказаних в обвинуваченні банківських карток".

Важливий момент – у Голубова вилучили вінчестер. Але через те, що він був пошкодженим, неможливо встановити, чи була на ньому інформація про виготовлення підробок.

Невдовзі Голубов заснував інтернет-партію. У 2012 році, коли судова справа ще тривала, він був консультантом Олексія Гончаренка, нині – депутата від БПП. А в 2014 році Дмитро й сам став народним депутатом від БПП по Одещині.

Голубов у коментарі Громадському руху ЧЕСНО відмовився розповісти деталі кримінальної справи.

"Мене виправдали всі українські суди, і згадувати про це мені не хочеться", – сказав Голубов.

#ПОЛІТИЧНАПАМ'ЯТЬ

Матеріал підготовлено для спецпроекту "Політична пам'ять" – онлайн-хабу для українських виборців з інформацією про партії та політиків, які йшли на вибори до Верховної та місцевих рад України.

Громадський рух ЧЕСНО не підтримує жодну сторону в описаних подіях і подає документи й коментарі на розсуд читача.