5 причин ухвалити виборчу реформу

Причина № 1





Чинну виборчу систему було впроваджено у 2011 році за вказівкою та в інтересах режиму Януковича.





Тоді команді екс-президента для остаточного встановлення авторитарного режиму вкрай важливо було отримати контрольований парламент.





У 2012 році адміністративний ресурс, а також підвищення прохідного бар’єру до 5% принесли бажаний результат – 187 місць у Раді дісталися представникам Партії регіонів.





Незважаючи на те, що виборча реформа була однією з передвиборчих обіцянок Петра Порошенка, система, що склалася, йому необхідна не менше, ніж попереднику.





Контроль над вертикаллю обласних та районних державних адміністрацій – найпотужніший інструмент адміністративного ресурсу, що допоможе виграти більшість мажоритарних округів.





Причина № 2





Наявна система цементує політичну корупцію.





Зараз половина народних депутатів обирається на мажоритарних округах, інша половина – за закритими партійними списками.





На мажоритарних округах перемогу часто здобувають за допомогою прямого чи непрямого підкупу виборців. У хід іде все – масова політична реклама, брендовані дитячі майданчики, продуктові набори або навіть просто роздача готівки.





Мажоритарники почасти є власниками великого чи середнього бізнесу, а отже мають "больові точки". Вони стають основою керованості парламенту – слухняними виконавцями замовлень влади, які отримують натомість гарантії стабільного функціонування свого бізнесу.





Не секрет, що прохідні місця в закритих партійних списках продаються.





Таким чином, у передвиборчих перегонах гроші є не менш вагомим аргументом, ніж вищезгаданий адмінресурс.





Виходом із цього замкненого кола є впровадження пропорційної виборчої системи з відкритими регіональними списками.





Вона суттєво обмежує як прямий підкуп виборців, так і торгівлю місцями в списку.





Вибори відбуватимуться у 27 регіональних округах. Партії виставлятимуть на кожному окрузі мінімум п’ятьох кандидатів. Виборець, окрім того, що голосує за партію, зможе віддати свій голос і за конкретну людину в цій партії, тим самим формуючи персональний склад парламенту.





Підкуп виборців стане нерентабельним через розміри регіональних округів. Одна справа "скупити" мажоритарний округ розміром у два райони, інша – всю область. Логістичні витрати зростають удвічі.





Торгівля місцями у виборчих списках також втратить сенс – ніхто нікому не зможе гарантувати голоси виборців за конкретну персону.





Гроші перестануть бути визначальним аргументом політичного успіху, а отже – з’явиться шанс отримати політиків, для яких інтереси громадян у системі цінностей стоять над інтересами власними.





Як наслідок, корупційна гідра України залишиться без однієї зі своїх ключових голів – політичної корупції.









Причина № 3

Новий закон – передумова якісного оновлення політичної еліти та впровадження відповідальної політики.





Пропорційна система з відкритими регіональними списками запустить механізми внутрішньопартійної конкуренції. Це різко зменшить кількість друзів дитинства, помічників та масажистів партійних босів у списках партій.





Партії змушені будуть залучати місцевих лідерів зі значним соціальним капіталом.





Це підвищить якість та зваженість в ухваленні політичних рішень і дасть українській політиці свіжу кров.





На жаль, старі політичні еліти продемонстрували неспроможність проводити швидкі та дієві реформи.