Данилюк: Мажоритарники хочуть грошей постійно

Екс-міністр фінансів України Олександр Данилюк в інтерв'ю спецпроекту "Вибори вибори" розповів, що кожного року боротьба за державні субвенції для депутатів-мажоритарників була шалена.

Саме за субвенційні кошти народні обранці будують на своїх округах дитячі майданчики, облаштовують територію, роблять ремонти і т.д.

"Як це працювало: прем'єр на прохання виділити гроші каже: "Я ж за! Зараз міністру фінансів скажу, і він все вирішить". А я потім маю розбиратися з цими мажоритарниками. Тому я, звичайно, казав їм: "Ні". "Як так, прем’єр же погодив?". То нехай прем’єр і викладає вам з власної кишені!"

Водночас Данилюк каже, що серед мажоритарників є і ті, хто розуміє, що "соцекономрозвиток" (так називається виділення грошей на мажоритарників) не зовсім чесний.