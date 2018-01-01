Кореспондент ЧЕСНО звернувся по коментар до редакції і рекламного відділу "Сегодня", проте відповіді на момент публікації не отримав.



Додає гостроти ситуації і той факт, що ці ж матеріали з'являються в новинному блоці і на телеканалі "Україна", який у фінансових звітах "Радикальної партії" взагалі не фігурує. Згідно з даними "Детектору медіа", наданими Громадському руху ЧЕСНО, Олег Ляшко протягом 2016-2017 років понад 120 разів з'являвся лише в новинній програмі "Сегодня".



На каналі "Україна" Ляшко частий гість у студії, з яким обговорюють усі політичні та економічні теми. Він присутній ледь не в кожному репортажі з парламенту, а деякі його коментарі можна розцінити як просування інтересів бізнесу Ріната Ахметова. Часто ці коментарі головний "радикал" дає безпосередньо з заводів Ахметова.