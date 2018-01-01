Ніколов додає, що різниця в цінах буде безпосереднім доходом Ріната Ахметова. Ну а щоб повністю розвіяти сумніви про тісну співпрацю олігарха та депутатів-"радикалів", нагадаємо, що виходець з "
Метінвесту" Юрій Зінченко нещодавно очолив виконком "Радикальної партії
".
За словами експерта Центру економічних стратегій Дмитра Яблоновського, законопроект "Купуй українське, плати українцям" має двох головних вигодонабувачів: чиновників, що видаватимуть довідки, які підтверджують походження товару, та українських виробників, продукція яких має дешевші імпортні аналоги. Для останніх зменшуються стимули інвестувати в підвищення ефективності виробництва.
Згідно з аналізом Центру вдосконалення закупівель
, ухвалення законопроекту призведе до зменшення кількості малих та середніх підприємств на ринку публічних закупівель, збільшення бюрократичних перепон та зростання корупції.
Законопроект №7206 порушує міжнародні угоди та негативно впливає на імідж України. Окрім цього, відсутність опублікованого списку спеціалізованих товарів створює ризик надання переваг одним галузям та дискримінації інших.
В Ахметова вже є 20 прихильних до нього депутатів
у Верховній Раді. Вони представляють партію "Опозиційний блок", з якою "радикали" начебто не мають жодних спільних інтересів.
Проте, як виявив аналіз голосування за ці законопроекти, згадані дві протилежні за поглядами групи депутатів голосували на диво синхронно. Навіть коли депутати решти фракцій голосували інакше.