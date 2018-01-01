Половина депутатів «Солідарності» залишиться в складі фракції
«Нашої України», а троє підуть шукати кращої долі в провладному таборі: Володимир Макеєнко
(той самий, який пізніше буде заступником голови фракції «Партії регіонів»
) та Едуард Матвійчук
— до фракції «Регіони України», Володимир Плютинський
— до фракції «Аграрники України», а згодом — до фракції «Народної партії».
Таким чином, уже перша редакція «Солідарності» була досить аморфним союзом без ідейної та організаційної основи, яка тримала би партійців купи.
На цьому історія активної політичної діяльності партії фактично припиняється аж до 2013 року.
Петро Порошенко за цей час встиг попрацювати на посадах
секретаря РНБО, голови Ради НБУ та міністра закордонних справ за президента Ющенка, міністра економіки, розвитку і торгівлі в «регіональному» уряді Миколи Азарова.
Домовляючись з більш потужними за себе політичними фігурами, він протягом десяти років не бачить потреби в просуванні власної політичної сили.
Політичний проект реанімується лише наприкінці 2013 року.
Після анулювання реєстрації «Солідарності» через неучасть у виборах протягом 10 років Порошенко та його оточення беруть під контроль маловідому партію НАСТУП, яку після перемоги Майдану та за два місяці до дострокових парламентських виборів офіційно переназивають «Солідарність».
Тоді ж адреса партії змінюється на вулицю Електриків, 29а, за якою зареєстровані підприємства Порошенка та його партнерів.