Андреас Умланд: Якщо Виборчий кодекс ухвалять, то всупереч бажанню Порошенка

Спецпроект "Вибори вибори" поцікавився у німецького політолога Андреаса Умланда про перспективи виборчої реформи в Україні, та чому президент і депутати в ній не зацікавлені.



– На вашу думку, чи потрібна Україні зміна виборчої системи?



– Змішана виборча система, яка діє зараз, не така вже й погана. Але в специфічних умовах пострадянської України виявилося, що цю систему легко підірвати через маніпулятивні стратегії. Зокрема, партії продають свої місця в списках.



Що стосується виборів у мажоритарних округах, то в силу того, що там не так розвинене громадянське суспільство, засоби масової інформації і взагалі політичне життя, дуже часто відбуваються маніпуляції – особливо через застосування так званих "мереж".

Тобто, через купівлю таємних локальних структур, які мають різні інструменти для керування поведінкою виборців на місцях: гроші, тиск, погрози тощо. Тому, власне, і виникла ця вимога – змінити виборчу систему.



Тож я думаю, що її треба міняти. Оскільки сучасна система занадто слабка перед викликами олігархату і неформальними кланами.



– Зміна виборчої системи здатна вплинути на оновлення політичної еліти України?



– Так. Якраз у цьому і сенс зміни цієї виборчої системи. Щоб люди, які служать не стільки партійним чи народним, а приватним інтересам, виключалися з політичного процесу. Принаймні, більшою мірою.



Виборча реформа має привести нових людей, які дійсно цікавляться політикою, а не просуванням приватних інтересів у парламенті. Тому це дуже важливий закон. Він зробить важчими маніпуляції як на місцях, так і через списки.



– Що можете сказати про міжнародну реакцію на ухвалення Виборчого кодексу в першому читанні?



– Я думаю, що головні західні посольства і міжнародні організації на боці реформаторів і громадянського суспільства, які пропонують зміну виборчої системи. Вони зрозуміли, що змішана система сама по собі непогана, але вона занадто слабка, щоб уберегти парламент від проникнення олігархічних кланів та приватних інтересів.





– Як реагуватимуть міжнародні партнери, якщо виборчу реформу провалять?



– Поки важко сказати, якою буде реакція. Адже чисто формально і старий закон дозволяє більш-менш демократичний виборчий процес. У тому сенсі, що все ж є певний політичний та медійний плюралізм і немає жорстких репресій опозиційних сил.



Принаймні, неформальною реакцією на провал реформи буде критика того, що президент Порошенко і домінуючі фракції у Верховній Раді половинчасто ставляться до реформ і уникають корінної зміни політичної системи. – Поки важко сказати, якою буде реакція. Адже чисто формально і старий закон дозволяє більш-менш демократичний виборчий процес. У тому сенсі, що все ж є певний політичний та медійний плюралізм і немає жорстких репресій опозиційних сил.Принаймні, неформальною реакцією на провал реформи буде критика того, що президент Порошенко і домінуючі фракції у Верховній Раді половинчасто ставляться до реформ і уникають корінної зміни політичної системи.

Західні партнери розуміють, що в української політичної еліти є багато людей, які хочуть і далі користуватися так званими патроналістськими "мережами" політичної влади. Тобто, неформальною системою стосунків між неофіційними "патронами" та "клієнтами", а не механізмами змагання дійсно політичних (а не театральних) партій та механізмами правової держави.



– Як гадаєте, президент Петро Порошенко хоче зміни виборчої системи?



– Я, швидше, скептичний у цьому питанні. Бо зміну виборчої системи можна було б зробити ще влітку 2014 року, після обрання Порошенка президентом. Уже тоді сьогоднішню Раду треба було обирати по новому закону. І вже тоді, я так розумію, цей закон був готовий.



Схоже, не вистачило волі, мужності або взагалі бажання ухвалити такий закон. Тому я скептичний.



Якщо Виборчий кодекс буде ухвалено, то, швидше, всупереч бажанню Порошенка та більшості депутатів парламенту. Оскільки вони розуміють, що це сприятиме корінній зміні політичної системи України.



– Ваш прогноз: чи ухвалять Виборчий кодекс до кінця цього року чи на початку наступного?



– Це важко сказати. Адже є явний спротив і небажання Ради ухвалити такий закон. Є багато депутатів, які хотіли б залишити старий закон.



З іншого боку, є тиск громадянського суспільства, міжнародних організацій, західних посольств щодо цього закону. Що вийде з цього протистояння – важко сказати.



Це, звісно, закон, який би не скасував сьогоднішню патроналістську політичну систему. Тобто, неофіційну піраміду обмінів між патронами та клієнтами. Але це був би важливий крок у ліквідації старої української політичної системи.



Думаю, буде спротив і жорстка боротьба навколо цього закону. Але я так розумію, що західні організації, у тому числі ті, які дають фінансову допомогу Україні, розуміють важливість цих змін.

Тому, вважаю, є шанс, що Кодекс буде ухвалено.