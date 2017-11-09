Виборчу реформу ухвалили в першому читанні. Що далі?

7 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Виборчого кодексу №3112-1, внесений спікером Андрієм Парубієм та депутатами Олександром Черненком і Леонідом Ємцем.

За нього віддали голоси 226 депутатів парламенту.

І хоча перший бій за виборчу реформу виграно, важка битва за неї продовжиться у комітеті та на подальших засіданнях.

Дивом, випадковістю та несподіванкою називають нардепи результат голосування.

Тож ми запитали їх – які настрої щодо виборчої реформи переважають у Верховній Раді, і як народні обранці оцінюють її подальші перспективи?

Леонід Ємець, народний депутат фракції "Народний фронт", співавтор проекту Виборчого кодексу №3112-1

Зараз два тижні є для подання правок до нього. Потім засідання комітету, і Верховна Рада має розглянути проект Виборчого кодексу в другому читанні.

226 голосів – це дуже на межі. І тут без суспільного та медійного тиску назбирати голоси за друге читання буде дуже важко.

Шансів того, що Кодекс "завалять", більше, ніж що його ухвалять.

У Верховній Раді є депутати, які обиралися за старою, змішаною виборчою системою. Очевидно, що частина з них не має шансів обратися за системою відкритих виборчих списків.

Частина депутатів голосувала в першому читанні для того, щоб потім гарно виглядати, але вони не мають бажання голосувати в другому читанні. Тому нам треба знаходити із запасом тих, хто проголосує в другому читанні, щоб знайти підтримку.

Борислав Береза, позафракційний народний депутат

Для мене як для людини, яка послідовно відстоює те, що мажоритарка – це зло, це непогана новина. Незважаючи на те, що я мажоритарник. Але треба ж казати відверто: те, що сталося 7 листопада, було випадковістю. Більше того, це визнавали майже всі депутати з усіх фракцій, які проголосували.

Я вважаю, що вони виправлять це іншим голосуванням. Тому радіти ще зарано.

Але після того, що відбувалося в Чернігові, коли я бачив, як там голосували за гречку, гроші, курчат та інше, впевнений, що з мажоритаркою в Україні нам на деякий час треба зупинитися.

На голосуванні було диво. Я кажу, як є, відверто. І дуже сподіваюся, що в сесійному залі диво може повторитися знову. Голосів прогнозую десь 204-205.

Микола Скорик, народний депутат фракції "Опозиційний блок"

Я голосував за прийняття Виборчого кодексу. Я вважаю, що в ньому однозначно більш прогресивна система передбачена, ніж та, що є на сьогоднішній день.

Я вважаю, що мажоритарна система – це важіль влади щодо тиску на політичний процес на виборців через адміністративні ресурси, через підкуп. Це не є добре. Сподіваюся, що документ буде прийнятий.

В ньому теж є багато моментів, які потребують доопрацювання, безумовно. Тому наша фракція буде подавати свої поправки до другого читання.

Але в цілому, завдяки голосуванню "Опозиційного блоку", цей документ був прийнятий. Хоча ми єдина політична сила, яка не обіцяла виборцям систему відритих списків, але ми вважаємо, що це одна із тих нормальних і правильних обіцянок, яку потрібно виконати.

Взагалі я вважаю, що пропорційна система більш прийнятна на сьогоднішній день для політичної системи України.

Щодо перспектив – я гадаю, що може статися ситуація, коли депутати вимушені будуть прийняти Виборчий кодекс, навіть не бажаючи цього. У мене є таке передчуття.

Олексій Гончаренко, народний депутат фракції "Блок Петра Порошенка"

Я за Виборчий кодекс збирався голосувати і голосував. Радий, що він пройшов.

Перспектива в кодексу туманна, бо 226 голосів у першому читанні – це дуже мало. На друге читання завжди важче провести, ніж на перше. І буде більше нюансів. Але якась надія є.

Як ви оцінюєте вчорашнє голосування БПП за Виборчий кодекс? Чи підтримує його президентська фракція?

68 депутатів БПП вчора проголосували за цей законопроект, більшість фракції підтримує його. Тим паче, один з авторів цього законопроекту і доповідач – це Олександр Черненко, член БПП.

Альона Шкрум, народний депутат фракції "Батьківщина"

Ставлюся до ухвалення Виборчого кодексу, звісно, позитивно. Але це була абсолютна випадковість. Тому що по Раді бігали голови фракцій і коаліції, в тому числі Артур Герасимов, який розповідав, що, "народ, голосуємо, але не дуже сильно".

Звичайно, не може не голосувати коаліція, тому що відкриті списки – це ж коаліційна вимога. Але президент чітко дав зрозуміти на той час, що він цього не підтримує і треба проголосувати чисто для піару – 190/200 голосів, не більше. Але проголосували "Опозиційний блок", "Воля народу" і "Відродження", майже вся опозиція проголосувала, позафракційні. І несподівано набрали так 226 голосів.

Ну, в принципі, ця Рада і голосує чисто випадково за якісь хороші ідеї.

Я вважаю, що нам треба тиснути і починати дискусію. Треба серйозно приходити на комітет – і депутатам, і журналістам. Намагатися зробити варіант, який може зібрати 226 голосів у другому читанні.

Це буде дуже непросто, бо, наскільки я знаю, президент зараз не погоджується на цю історію і йому потрібна мажоритарка. У принципі, будь-якій владі, яка втрачає голоси, потрібна мажоритарка.

Антон Кіссе, група "Партія Відродження"

Ми не голосуємо за кодекси – ми мажоритарники. Моя позиція зрозуміла з голосування – якщо не "за", то, зрозуміло, що "проти".

Ідеального виборчого законодавства немає в жодній країні. Всюди є якісь моменти, які заслуговують на критику. Але разом з тим, я вважаю, що мажоритарна система в обов’язковому порядку має бути. І багато країн приходять до того, що вводять цю систему.

Можна подискутувати на предмет кількісного складу мажоритарників. Але депутата, ближчого до народу, ніж депутат мажоритарник, не було і не буде.

фото: чесно

Максим Бурбак, керівник фракції "Народний фронт"

Як керівник найбільш дисциплінованої і відповідальної політичної сили в парламенті, я був налаштований на те, що Виборчий кодекс буде ухвалено. Попри весь скептицизм. Ми підтримали законопроект наших колег від "Народного фронту".

Вважаю, що нам потрібен якісний законопроект про вибори. Це ми записали в коаліційній угоді, може, хто забув. Це було написано в програмі "Народного фронту", коли ми йшли на вибори. Ми крок за кроком втілюємо в життя наші передвиборчі обіцянки.

Усі депутати повинні ретельно опрацювати свої правки. Тому що є зауваження. Документ справді складний – понад 450 аркушів, але вважаю, що ми повинні вийти на якісний законопроект.

Чи прогнозуєте, що проекту Виборчого кодексу №3112-1 буде ухвалено до кінця року?

Вважаю, що тут поспішати не треба, чесно кажучи. Ми вже помилку зробили, коли ухвалили на вимогу маленьких фракцій, тоді ще членів коаліції, які потім швидко її покинули, закон "Про місцеві вибори". І тепер у мене в Чернівцях, після виборів у 2015 році до Чернівецької міської ради на моєму окрузі, де я живу, немає жодного депутата. Реально до 30% округів лишилися без депутатів. Тоді теж усі дуже поспішали.

Треба ретельно пропрацювати. І, до речі, шановні, коли в нас наступні парламентські вибори? У 2019 році, так? То чому ми поспішаємо? Чи хтось хоче знову на цій риториці здобувати популістичний рейтинг?

Ігор Луценко, народний депутат фракції "Батьківщина"

Це голосування я оцінюю як несподіванку. Наскільки мені відомо, фракція більшості не збиралася голосувати за цей законопроект і вирішили просто голосувати, розраховуючи на те, що він не пройде. Але він пройшов.

Перспективи Кодексу такі, що його будуть гальмувати. На всіх рівнях – комітету, керівництва Верховної Ради, на рівні внесення/невнесення в порядок денний. Є багато для цього можливостей. Я думаю, що вони можуть бути задіяні.

Систему відкритих виборчих списків я, безумовно, підтримую. Як особисто, так і фракція. У нас навіть свої законодавчі ініціативи були на цей рахунок.

Сергій Шахов, народний депутат групи "Воля народу"

Я не голосував за Виборчий кодекс. По-перше, тому що в ньому чітко закладено федералізацію ще за часів Януковича. По-друге, я сам мажоритарник і не погоджуюся з тим, щоб на сьогоднішній день мажоритарку повністю гнобили і знищували. По-третє, люди самі повинні обирати, а не партія – саме народних депутатів, які будуть працювати для людей, а не по олігархічній лінії.

Особисто я зі своїми колегами-мажоритарниками приведемо людей під парламент, які скажуть свій висновок – проти олігархії, кишенькових народних депутатів, які можуть пройти через партії, і які будуть працювати проти українського народу. Хай тоді скаже сам парламент, що він думає щодо цих кодексів.

Там повністю закладено модель Януковича про федералізацію і повністю на користь Росії.

Єгор Соболєв, народний депутат фракції "Самопоміч"

Це голосування стало можливим виключно тому, що кілька тисяч людей 17 жовтня прийшли під парламент, а кілька сотень там залишилося і стоять вже третій тиждень. Якби цього не було, ніякого голосування не було б так само.

Цей кодекс зареєстровано на початку роботи парламенту в жовтні 2015 року. І почав розглядатися за два роки, хоча ідеї, написані там, обіцяли і Петро Порошенко, і багато представників парламентської більшості.

Якщо ми не збільшимо тиск, якщо людей навколо парламенту і людей навколо бізнесів як Петра Порошенка, так й інших людей з парламентської більшості не стане більше, якщо вони не відчують для себе загрозу з боку організованого суспільства – то кодекс не має жодного шансу бути ухваленим у другому читанні. Його або не приймуть, або приймуть з правками, які знищать основні важливі ідеї. Зокрема, ідею про перехід на виборчу систему з відкритими списками.

Тому зараз для нас всіх завдання №1 – донести до великої кількості українців думку, що це не про вибори, не про політику, а про їхню можливість повернути собі управління державою, якою зараз керують олігархи. Які, до речі, не програли ще жодних виборів.

Правила, які ми пропонуємо, дають людям більше шансів змінити цю ситуацію.