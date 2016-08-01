Суд не просто не був гласним. Виїзні засідання проводили у місті Городня подалі від людських очей.



Лук'яненко заявив відвід прокурору, пославшись на те, що той є членом компартії, а його судять за політичною статтею, тому прокурор не буде об'єктивним. Суд не задовольнив цей відвід. Тоді підсудний заявив відвід головуючому судді на тих самих підставах – як члену КПРС. Після відмови в задоволенні клопотання Левко Лук'яненко заявив відвід всьому складу суду, в задоволенні якого йому теж було відмовлено.



У зв'язку з незадоволенням клопотань і відводів Лук'яненко подає клопотання про слухання справи без його участі, в чому суд йому також відмовляє. Але суд дозволив Лук'яненку захищати себе самостійно.



Обвинувачений Лук'яненко заявляє, що "винним себе не визнає, показання суду давати не буде". На численні запитання прокурора Лук'яненко просто мовчав, але на деякі неохоче дозволяв собі дати відповідь. Він почав відверто, але дуже тонко знущатися над судом, подавши клопотання про зачитування в суді його статті "Зупиніть кривосуддя", але суд очікувано відмовив у задоволені клопотання.



Після допиту свідків суд перейшов до дебатів, у яких прокурор Лісний В. Й. прохав визнати Лук'яненка винним, визнати його особливо небезпечним рецидивістом і засудити до позбавлення волі на 10 років у виправно-трудовій колонії особливого режиму з засланням на 5 років. Суддя постійно перебивав Лук'яненка й оголошував перерву.



У слідства виникло питання, чому дисидент зберігав лист Стуса.

