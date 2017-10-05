Чи потрібна Україні виборча реформа?

Я думаю, що питання виборчої реформи менш актуальне, ніж оновлення складу Центральної виборчої комісії. Бо ЦВК не оновлювалася вже кілька років. Її члени і голова, зокрема, вже давно нелегітимні. І це ставить під сумнів будь-які вибори, які вона проводить.



У принципі, змішана система, яка є зараз у нас, себе виправдовує. Єдине, що я би знизив бар'єр прохідний, бо 5 % – це досить високий. І ще було б бажано більш чітко закріпити виборчі округи.



А ще я сказав би, що треба більше виборів проводити. Спочатку у нас 4 роки була тривалість роботи Верховної Ради, а зараз депутати зробили собі 5-річний цикл. Тобто депутати, обрані у 2014 році, мають бути переобрані тільки у 2019-му.



Вважаю, що це для нинішнього складу ВРУ забагато, і що виборчий цикл має бути 3 роки, а, можливо, навіть 2 роки. Щоб все-таки відчувалася відповідальність.

