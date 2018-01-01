БИТВА ЗА ГЕКТАРИ:
як мажоритарники і списочники нерухомість купували
Громадський рух ЧЕСНО проаналізував електронні декларації народних депутатів за 2017 рік, зокрема, дані про земельні ділянки, квартири та недобудови.

Під час аналізу й обрахунків ми з'ясували, що в мажоритарників більше нерухомості. Квадратні метри розділилися між 87% площ мажоритарників проти 13% списочників. Найбільший контраст серед земельних ділянок: 88% належить мажоритарникам, а 12% — списочникам.

Так, найбільшим землевласником виявився мажоритарник Станіслав Березкін ("Воля народу") з 593 гектарами.

Чотири народні депутати не мають власного житла. Зокрема, й такі відомі як позафракційний мільйонер Костянтин Жеваго та президент Федерації футболу Андрій Павелко (БПП). 16 нардепів із житлом у Києві отримують компенсацію на житло від Верховної Ради.

Дружина мажоритарника із Запорізької області Євгена Балицького ("Опозиційний блок") у 2017 році придбала в Криму зупиночний комплекс на 166 квадратних метрів.

По закінченню кампанії не подали декларації позафракційні нардепи Надія Савченко і традиційно Сергій Клюєв з Олександром Онищенком. Із запізненням з'явилися декларації Богдана Онуфрика (БПП) й Андрія Журжія ("Самопоміч").

Серед декларантів особливо відзначився позафракційний мажоритарник із Сумщини Андрій Деркач. Нардеп не розписав деталі власності дружини щодо нерухомості, недобудів, цінного рухомого майна, зокрема йдеться про ювелірні вироби, цінні папери, винаходи, доходи і грошові активи тощо.
Хто у 2017 році найбільше
збагатився на квадратні метри
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Нових об'єктів нерухомості (50,67 га) з'явилося загалом у нардепів або членів їхніх родин у 2017 році, що становить 7,6% від загальної кількості об'єктів
(або 2,1% від загальної площі).
Громадський рух ЧЕСНО для аналізу використовував загальну площу, а також показник медіани. Ця величина менш чутлива до максимальних значень у вибірці, оскільки бере для аналізу значення всередині ряду.

Іншими словами, якщо 10 нардепів фракції "Носороги" мають по 0,1 га землі, а їхній 11-й колега — 1000 га, то в середньому кожен буде мати 91 га землі.

Утім, ця цифра може ввести читача в оману, тому правильно вираховувати число медіани. Формула відкине максимальне значення у вибірці нардепів і запропонує число 0,1 га. Відкинуті максимальні значення ми ж описуємо окремо.

Нагадаємо, що у фракції "Радикальна партія Олега Ляшка" взагалі немає мажоритарників, а в групах "Воля народу" і "Відродження" навпаки — немає списочників.
З наведеного нижче графіка бачимо, що мажоритарники "скуповувалися" активніше. Майже у 3,5 разів більше квадратних метрів, ніж у списочників, переважно за рахунок земельних ділянок. До того ж, площа новопридбаних земельних ділянок мажоритарників майже у 5 разів більша, ніж у списочників: вони отримали близько 370 тисяч квадратних метрів у 2017 році.
Якщо дані наблизити і відкинути земельні ділянки, то побачимо, що у списочників переважає площа категорії "інше", а також житлових будинків. Щодо "іншого", то у 2017 році нардепи декларували нежитлові приміщення, громадські приймальні, паркінги.
Медіана цих же даних буде значно відрізнятися, оскільки ми відкидаємо максимальні величини. У цьому випадку дані величин не матимуть такого контрасту між мажоритарниками і списочниками.
Які народні депутати так впливають на показники і мають найбільше землі?
Серед мажоритарників найбільше земельних ділянок у 2017 році з'явилося у Євгена Балицького ("Опоблок") із Запорізької області (187 359,1 квадратних метрів або 18,74 га) та Антона Кіссе ("Відродження") з Одеської області (два об'єкти на 58 387,8 квадратних метрів або 5,84 га). Частка нових земельних ділянок зазначених нардепів становить 62% серед усіх мажоритарників.

Дружина Євгена Балицького у 2017 році купила "зупиночний комплекс" у Севастополі на 166 "квадратів" за 5,36 мільйонів гривень, а основна частина нової нерухомості — 18,7 га — земельні ділянки в його рідному Мелітопольському районі вартістю 237 317 гривень. Отже, вартість 1 га становила близько 12 690 гривень, або 1 квадратний метр за 1269 гривень.

Збагаченню нардепа Кіссе також слід дякувати його дружині — Галині Кіссе. Вона стала власницею землі в Овідіопольському районі площею 58 275 квадратних метрів або 5,83 га. Попри свіже придбання, у декларації вартість значиться невідомою.

Загалом, практика не вказувати ціну популярна серед нардепів. Окрім Кіссе, зовсім не вказали вартість новопридбаних земельних ділянок Юрій Вознюк ("Народний фронт"), Олег Дмитренко, Володимир Мельниченко та Олександр Ревега (всі — БПП) та позафракційний Богдан Матківський.

Так, батько нардепа Олега Дмитренка (БПП) у 2017 році став власником ділянок площею 4,65 га на Чернігівщині. Вартість земель невідома. Позафракційний нардеп Богдан Матківський із Львівщини не вказав вартість власної земельної ділянки площею 12 соток у Татарбунарському районі.

У 2017 році мажоритарник із Житомирщини Олександр Ревега (БПП) орендував землю в ТОВ "Ревега" в Бердичеві за невідомою ціною. Власниками ТОВ "Ревега" значиться мати Параска Ревега і сам нардеп.

Утім, у декларації можна побачити, що за надання в оренду Ревега заробив від ТОВ "Ревега" майже 90 тисяч гривень. Фірма займається "переробкою та консервуванням риби, ракоподібних і молюсків".

Олександр Ревега
мажоритарник, член фракції БПП
"Ну, чому випадково? Я сьогодні передав свої корпоративні права (ТОВ "Ревега" — ЧЕСНО). Я орендую і маю на це право. Те, що не заборонено законом, то можна робити, чому ні?"
Нагадаємо, що нардепи мають передавати корпоративні права підприємств, де вони є кінцевими бенефіціарами.
Хто керує бізнесом нардепів, поки ті вирішують долю країни
клац
Також у нардепа є 13 земельних ділянок без зазначення вартості.

Олександр Ревега
мажоритарник, член фракції БПП
"Це, мабуть, не передбачено законодавством. Якщо передбачено, то вказують. Мені ж допомагають, я сам не юрист. Тому що потрібно правильно заповнити декларацію. Проблеми немає абсолютно. Думаю, якщо захотіти, то можна відслідкувати, бо вартість ділянки, яка купується, завжди матеріально засвідчується"
Дружина депутата Володимира Мельниченка Іоланта Остапишина орендувала в 2017 році в Гуменецької сільради 1779 квадратних метрів. Вартості сплаченої оренди в декларації немає.

Дружина мажоритарника зі Львівщини Богдана Дубневича набула додатково близько 3,06 га, серед яких 2,72 га з невказаною ціною.

Богдан Дубневич
мажоритарник, член фракції БПП

"Не можу це пояснити, не знаю, запитаю… А що там страшного, що там немає вартості?"
Порядок цін землі Дубневича такий: найдорожчий квадратний метр коштував 251 гривню, найдешевший — 58 гривень.

Найбільше за 1000 "квадратів" (0,1 га) заплатила дружина Леоніда Клімова ("Відродження") — 3,1 мільйонів гривень в Одесі. Батько Костянтина Усова (БПП) заплатив 1,016 мільйона гривень за 3252 квадратних метри в Новосілках під Києвом.

Примітно, що земельні ділянки нардепи купували в більшості випадків у своїх областях, а подекуди навіть округах. Ця закономірність поширюється на Євгена Балицького, Антона Кіссе і Богдана Дубневича.

Нардепи з земельними обновами 2017 року — Богдан Дубневич, Антон Кіссе, Олег Дмитренкоголосували "за" продовження мораторію на продаж землі. Також голосував найбільший землевласник Станіслав Березкін.
Усе, що встигли придбати
Окрім 2017 року, Громадський рух ЧЕСНО проаналізував загальну нерухомість нардепів. Нашою метою було з'ясувати, чи є різниця між мажоритарниками і списочниками. Насамперед нас цікавили земельні ділянки (97% від усієї площі), а також квартири і житлові будинки. Зауважимо, що на другому місці серед нерухомості міститься категорія "інше".

Виявилося, що площа нерухомості в мажоритарників більша, ніж у списочників: 87% площ мажоритарників проти 13% списочників. Площа нерухомості мажоритарників "Самопомочі" складає лише 6084 квадратних метри. Відтак, на графіку нижче стовпчик фракції не відображається.
З графіку медіани випливає, що найбільше нерухомості в нардепів з "Волі народу" і "Відродження".
Земельні ділянки
88%
мажоритарники
12%
списочники
Найбільша медіана по земельних ділянках припадає на "Батьківщину". Утім, зауважимо, що вибірка включає в цьому випадку лише двох мажоритарників, у яких є земля. На результати значно впливає Руслан Богдан з 9,95 га. Натомість у Владислава Бухарєва 0,4 га (3975 квадратних метрів).
Площа квартир мажоритарників і списочників розподілена рівномірно — по 50%. Але в мажоритарників на 4 більше нардепа, у яких є площа квартир більшою за 1000 "квадратів".
Схожа ситуація також з дачними будинками. Площа розподіляється так: 44% — у мажоритарників, і 56% — у списочників.

Більший контраст у категорії "інше": площа розподілилася між 62% мажоритарників і 38% списочників.
У цій категорії нардепи декларують машиномісця і паркінги, готелі й оздоровчі будинки, нежитлові приміщення, торгово-офісні будівлі тощо. Серед унікальних будівель — винні льохи Дмитра і Михайла Добкіних, а також Степана Івахіва, історико-культурний комплекс (Ольга Богомолець), творча майстерня (Андрій Деркач), будівлі телятника і коровника (Максим Єфімов), елінг (Олександр Присяжнюк).
Серед мажоритарників найбільше в категорії "інше" задекларував позафракційний Володимир Литвин — пай на 44 500 квадратних метрів і присадибну ділянку на 5700 "квадратів"; Андрій Шипко з "Відродження" — пай на 48 700 квадратних метрів; позафракційний Валентин Ничипоренко вказав будівлю готельного комплексу з лікувально-оздоровчими функціями (5 953,9 "квадратів"), чотири нежитлових приміщення, будинок відпочинку і машиномісце.

Серед списочників найбільшими власниками площі є нардеп з "Опозиційного блоку" Михайло Папієв з комплексом виробничих будівель (1,49 га) і двома індичниками на 0,68 га. В оренді дружини Михайла Добкіна ("Опоблок") ціла лісова ділянка на 2,85 га у Зарічному на Харківщині. Ліс орендують у дачному кооперативі "Вереск".

У свою чергу власником 33% кооперативу є, зокрема, дружина Алла Добкіна. "Наші гроші" писали про те, як ліс потрапив у власність дачного кооперативу.

Нардеп із БПП Григорій Заболотний вказав у власності дружини "ведення товарного с/г виробництва" в Бершадському районі площею 1.7049 га.
КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ В АГРАРНОМУ КОМІТЕТІ:
свині, кури, цукор і зерно
клац
Нерухомість за кордоном
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країнах задекларували нерухомість 24 нардепи України
Найбільше нерухомості за межами України в депутатів з "Опозиційного блоку" — Вадима Новинського (10) і Юлії Льовочкіної (6). Найпопулярніші напрямки — Російська Федерація (12 одиниць) і Франція (11). Зокрема, у Росії в нардепа Новинського 5 квартир та ще 5 інших об'єктів, а в нардепа Юрія Бойка — два: машиномісце і квартира дружини.

У 2017 році нардепи задекларували за кордоном тільки чотири нових об'єкта нерухомості: Ігор Кононенко, очевидно, поновив оренду вілли в Іспанії і вказав оренду апартаментів у Франції для доньки Ольги Кононенко; дружина Євгена Рибчинського вказала інше право користування на будинок у США; відомий кнопкодав Андрій Шинькович прикупив апартаменти в Болгарії на 31 квадратний метр.
Недобудов у нардепів не так багато — усього 158: 16% належить списочникам, 84% — мажоритарникам.

Найбільше недобудов у нардепів "Волі народу": дружина Максима Микитася задекларувала 17 нежитлових приміщень у Києві, на другому місці Станіслав Березкін, чия дружина задекларувала 6 недобудів у Кропивницькому.

Власником двох нежитлових площ дружини Микитася є ТОВ "Будлегінвест", чотирьох — ТОВ "Укрбуд Девелопмент", ще 11 в оренді у ТОВ "Фундація "Якісне житло". Також вказано, що об'єкти "повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти суб'єкта декларування або члена його сім'ї". Нагадаємо, що Микитась є бенефіціаром ТОВ "Укрбуд Девелопмент".

Нардеп Дмитро Андрієвський (БПП) вказав 4 нежитлових приміщення, у Станіслава Березкіна — два господарських приміщення, плавальний басейн і спортивний комплекс. Юрій Береза будує ангар і конюшню. Олександр Горбунов будує елінг, приміщення для суден. Михайло Папієв будує капличку і малоповерхову забудову.
Де живуть нардепи без нерухомості
У результаті аналізу декларацій за 2017 рік Громадський рух ЧЕСНО виявив, що 4 народні депутати — Валерія Заружко з "Радикальної партії", Андрій Павелко із БПП, мажоритарник із Львівської області Михайло Бондар з "Народного фронту" і позафракційний мажоритарник із Полтавської області Костянтин Жеваго — не заповнили пункти декларації з нерухомістю, а також не вказали відомості про оренду.

За відсутності власного житла в декларанта і членів його родини, закон "Про запобігання корупції" зобов'язує в розділі про нерухомість вказувати житлове приміщення, де проживає із сім'єю декларант на праві оренди чи навіть безоплатного користування.

Сергій Огородник
аналітик ЧЕСНО
"Якщо в ньому немає житлової нерухомості — це порушення, яким має зацікавитися НАЗК і провести повну перевірку декларації. Водночас трапляються випадки, коли деякі депутати забували заповнити розділ про нерухомість, вважаючи, що достатньо було вказати в попередньому розділі адресу проживання"
У декларації нардепа Михайла Бондара фактичне місце проживання збігається з місцем реєстрації. Інформація про об'єкти нерухомості, об'єкти незавершеного будівництва і оренда тощо — відсутня.

Михайло Бондар
мажоритарник, член фракції "Народний фронт"
"Коли моєму старшому синові виповнилося 20 років, то квартира в місті Сокаль у Львівській області була придбана років 10 років тому. І з самого початку була оформлена на мене, на старшого сина і на дружину. Свою частку, коли малому виповнилося 20 років, я переписав на старшого сина. Зараз там є два власники — дружина і син. Я зараз виписаний із житла і прописаний у гуртожитку Верховної Ради"
Нардеп додає:

Михайло Бондар
мажоритарник, член фракції "Народний фронт"
"Ні, по-моєму (декларувати — прим. ЧЕСНО) не треба. Я вказував місце проживання — це є житло, тобто ліжкомісце. Це навіть не квартира і не кімната. Ми радилися, питалися в НАЗК, вони казали, що не треба цього показувати. Тобто я тільки показав прописку і все. А ще, окрім цього, показав фактичну адресу проживання, де я за кошти Верховної Ради орендую квартиру і де я фактично проживаю"
Валерія Заружко, "Радикальна партія", у коментарі Громадському руху ЧЕСНО сказала, що варто краще проаналізувати її декларацію:

Валерія Заружко
депутатка від РПЛ

"Тому що в мене немає власної нерухомості. Моя нерухомість була в місті Донецьк. У мене оренда задекларована"
За даними ВРУ, Заружко отримувала компенсацію за оренду житла чи проживання в готелі.

Згідно зі статтею 35 закону "Про статус народного депутата", народні депутати отримують компенсацію на винайм житла або оренду готельного номеру за умови, якщо вони не забезпечені житлом у столиці та мають реєстрацію місця проживання на відстані понад 30 кілометрів від меж міста Київ.
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нардепи отримували компенсацію за житло станом на квітень 2018, свідчить Портал відкритих даних
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з цих нардепів мають у спільній або особистій власності квартири в Києві
  1. Мажоритарник із "Відродження" Віталій Барвіненко має квартиру з 2016 року на 28 кв. м.
  2. Дружина мажоритарника з "Волі народу" Станіслава Березкіна ще з 2013 року має квартиру в Києві на 247 кв. м.
  3. Дружина мажоритарника з "Відродження" Антона Кіссе ще в січні 2014 року купила квартиру на 108 кв. м.
  4. Дмитро Колєсніков з "Опозиційного блоку" і його родина мають дві квартири в Києві: одну на 188 кв. м. нардеп має у власності ще з 2011 року; друга на 41 кв. м. належить дружині.
  5. Мажоритарник із БПП Аркадій Корнацький має квартиру на 102 кв. м. з 2007 року.
  6. Квартиру в Києві мажоритарник із БПП Руслан Сольвар купив понад рік тому, але досі, очевидно, продовжує жити в готельному номері. Утім, згадки про компенсацію в нього в декларації немає, на відміну від інших нардепів.
  7. Дружина Володимира Шкварилюка, "Народний фронт", купила квартиру на майже 200 кв. м. у 2016 році.
  8. Дружина мажоритарника з "Волі народу" Ігоря Молотка має квартиру на 141 кв. м. з 2007 року.
  9. Дружина мажоритарника із БПП Федора Негоя має квартиру в Києві на 125 кв м з 2013 року.
  10. Спільна частка (13%) у мажоритарника із "Батьківщини" Юрія Одарченка на квартиру (115 кв. м.). Більша частка належить Олені Янчевій.
  11. Максим Поляков, "Народний фронт", має в декларації дві квартири в Києві: одна на 227 кв. м. належить сестрі Олені Ісаєвій; друга — на 57 кв. м. — дружині.
  12. В Олександра Пресмана, "Відродження", квартира на 43 кв. м. з 2015 року.
  13. У дружини Владислава Севрюкова з БПП — квартира на 32 кв. м.
  14. Спільна з дружиною квартира з 2015 року є і в нардепа Олександра Долженкова, "Опозиційний блок".
  15. Частка квартири є в дружини позафракційного Олега Мусія. Також нардеп зазначив оренду квартири у ФОП Спіженко Наталії Юріївни.
  16. Мажоритарник Вадим Нестеренко, БПП, має в декларації квартиру "іншого права користування".

Окрім того, є народні депутати, які мають нерухомість поза межами міста, але у 30-км зоні від Києва. Йдеться про Ігоря Бриченка (дві квартири в Гатному), Артема Вітка (квартира в Софіївській Борщагівці), Євгенія Гєллєра (будинок у Козині), Руслана Демчака (житловий будинок у Крюківщині), Федора Негоя (три квартири дружини в Крюківщині і житловий будинок у Рославичах), Ігоря Молотка (будинок у Романкові).

Дружина Ігоря Мосійчука, РПЛ, декларує будинок в оренді на 497 квадратних метрів у Білогородці Києво-Святошинського району, що вказано як фактичне місце проживання.

За даними аналізу витрат на житло нардепів CEDEM, якби народні обранці проживали у власних столичних помешканнях, державний бюджет України міг заощадити мінімум 4,4 мільйони гривень на рік.

Наведені в нашому досліджені дані можуть свідчити, що списочники і мажоритарники перебувають у нерівних фінансових умовах. Це також підтверджує дослідження статків нардепів за 2015 рік від ЧЕСНО. Різниця у фінансовому стані майбутніх кандидатів може впливати на результат виборів, а отже, ще раз доводить необхідність виборчої реформи.
ЧЕСНО аналізував усю задекларовану нерухомість незалежно від типу власності
Матеріал підготувала:
Оксана Ставнійчук
аналітикиня ЧЕСНО
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